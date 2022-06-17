Кремль допустил встречу Путина с главами ДНР и ЛНР на ПМЭФ

Песков допустил возможность встречи президента Путина с главами ДНР и ЛНР на полях ПМЭФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил возможность встречи президента России Владимира Путина с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщает ТАСС.

На полях форума возможны любые встречи, но график главы государства достаточно напряженный, подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал, что Владимир Путин принимает личное участие в подготовке выступления на пленарном заседании ПМЭФ и относится к этому очень ответственно.

Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. Его тема в этом году — «Новый мир — новые возможности». Планируется, что глава государства выступит с речью в 14:00 по московскому времени на пленарном заседании в пятницу, 17 июня. По словам Пескова, речь Путина будет посвящена задачам, которые стоят перед Россией сегодня и будут стоять завтра.

Он также допустил, что речь пойдет об антироссийских санкциях и мировом продовольственном кризисе.