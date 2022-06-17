В Кремле раскрыли детали подготовки Путина к выступлению на ПМЭФ

Пресс-секретарь Песков сообщил о личном участии Путина в подготовке выступления на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин лично принимает участие в подготовке выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономичного форума (ПМЭФ). Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, глава государства очень ответственно относится к подготовке и своему выступлению на пленарном заседании. «Будем ждать его [президента] оценок происходящего и его видение будущего», — сказал пресс-секретарь Путина.

Официальный представитель Кремля сообщил, что президент в ходе своего выступления затронет экономические процессы и тему российской экономики в условиях западных санкций. Также Путин расскажет, как страна будет искать новых партнеров в других частях мира и что стало причиной кризиса в мировой экономике.

Ранее Песков сообщал, что речь главы государства на ПМЭФ будет посвящена задачам, которые стоят перед Россией сегодня и будут стоять завтра.

Петербургский международный форум проходит с 15 по 18 июня. Его тема в этом году — «Новый мир — новые возможности». Президент выступит с речью в 14:00 по московскому времени на пленарном заседании в пятницу, 17 июня.