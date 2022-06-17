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Парламентарий оценил угрозы ВСУ нанести удар по Крымскому мосту

Парламентарий Фикс заявил, что ВСУ зря себя тешат и заводят мыслью о Крыме

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс оценил угрозы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по Крымскому мосту. Об этом парламентарий рассказал РИА Новости.

«Ничего у них не получится. Зря они себя тешат и заводят мыслью о Крыме. Пока они надумают только посмотреть в нашу сторону, наверное, уже и Киев будет рукоплескать российскому флагу над зданием администрации президента Украины», — сказал Фикс.

Он добавил, что армия Украины лишь способна прикрываться гражданским населением и бомбить родильные дома.

Ранее генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост будет целью номер один для украинской армии после поставок западного вооружения Киеву. Марченко также предупредил, что те жители, которые «бегали в Симферополе и в Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с ними».

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Марина Совина
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