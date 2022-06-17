Сбербанк объявил о возможности оплаты в юанях

Герман Греф: Сбербанк продолжает транзакции и оплаты в юанях

Сбербанк продолжает транзакции и оплаты в юанях. Об этом сообщил председатель правления банка Герман Греф на традиционном деловом завтраке Сбера «Российская экономика: как построить мост в будущее?», который состоялся в рамках ПМЭФ-2022.

«Уже можем [расплачиваться в юанях]», — ответил Греф на реплику уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова о том, что через Сбер больше нельзя расплачиваться в юанях,

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня.