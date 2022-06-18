Назван новый командир нацполка «Азов»

Новым командиром нацполка «Азов» вместо пленного Прокопенко стал Никита Надточий

Новым командиром нацбатальона «Азов» на Украине назначен Никита Надточий с позывным «Раз-Два». Об этом сообщил экс-командир батальона Максим Жорин, пишет Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, миссия нового командира — собрать и подготовить полк для продолжения выполнения боевых задач.

До назначения надточий был командиром второго батальона полка. Он занял место пленного Дениса Прокопенко с позывным «Редис». Прокопенко в настоящий момент находится в СИЗО в Донецкой народной республике. Он был одним из руководителей гарнизона Мариуполя, который сдался в плен на заводе «Азовсталь».

20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении территории «Азовстали» в Мариуполе. Под контроль российских войск перешли подземные сооружения завода, в которых прятались военные ВСУ, добавили в ведомстве. Там подсчитали, что всего в плен с территории завода сдались 2439 украинских военнослужащих.