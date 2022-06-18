Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Назван новый командир нацполка «Азов»

Новым командиром нацполка «Азов» вместо пленного Прокопенко стал Никита Надточий

Фото: Shutterstock

Новым командиром нацбатальона «Азов» на Украине назначен Никита Надточий с позывным «Раз-Два». Об этом сообщил экс-командир батальона Максим Жорин, пишет Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, миссия нового командира — собрать и подготовить полк для продолжения выполнения боевых задач.

До назначения надточий был командиром второго батальона полка. Он занял место пленного Дениса Прокопенко с позывным «Редис». Прокопенко в настоящий момент находится в СИЗО в Донецкой народной республике. Он был одним из руководителей гарнизона Мариуполя, который сдался в плен на заводе «Азовсталь».

Материалы по теме:
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022
«Наконец-то этот ад закончился» Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
«Наконец-то этот ад закончился»Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
12 июня 2022
На обочине войны. Что происходит в ЛНР после окончания ожесточенных боев за Попасную
На обочине войны.Что происходит в ЛНР после окончания ожесточенных боев за Попасную
6 июня 2022

20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении территории «Азовстали» в Мариуполе. Под контроль российских войск перешли подземные сооружения завода, в которых прятались военные ВСУ, добавили в ведомстве. Там подсчитали, что всего в плен с территории завода сдались 2439 украинских военнослужащих.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Медведев оценил возможное возобновление переговоров с Украиной
Муж Юлии Меньшовой рассказал о напряжении от Москвы
Назван новый командир нацполка «Азов»
Джонсон предложил провести «Евровидение-2023» на Украине
Фетисов оценил контракт осужденного за изнасилование хоккеиста с клубом КХЛ
Состязание с другом на спор закончилось для россиянина смертью
Хакерские атаки на выступление Путина сравнили с бомбежкой Сталинграда
Неизвестные сообщили о «минировании» зданий в Москве ради освобождения наемников
В Британии появилась улица Пола Маккартни
На российской трассе в ДТП с автобусом и четырьмя машинами пострадали 11 человек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.