Курс биткоина опустился ниже 20 тысяч долларов

Курс биткоина опустился до 19,487 тысячи долларов впервые с декабря 2020 года

За сутки стоимость биткоина упала на 6,98 процента, опустившись ниже прошлогодней отметки. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

По состоянию на 10:00 Мск биткоин подешевел до 19,487 тысячи долларов. Отмечается, что его стоимость опустилась ниже 20 тысяч долларов впервые с 16 декабря 2020 года.

Согласно данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, к тому же времени стоимость биткоина упала до 19,504 тысячи долларов.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» экономист Николай Кульбака заявил, что падение биткоина обусловлено снижением к нему интереса. «Это актив, ценность которого определяется тем, насколько людям хочется считать его ценным активом. Поэтому его колебания будут и будут большими на протяжении всего времени его существования», — предположил эксперт.