Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Аналитик предсказал судьбу биткоина

Аналитик Голубовский убежден, что судьба биткоина решается сегодня

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Судьба биткоина может разворачиваться по двум сценариям: либо он отскочит, либо падение дойдет до нуля. Все это решается сегодня, убежден аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. В беседе с «Лентой.ру» он предсказал судьбу биткоина.

Биткоин

По состоянию на 15:00 мск за сутки стоимость биткоина упала на 8,21 процента, опустившись ниже прошлогодней отметки и составила 19 235 доллара. Минимальная отметка за сутки составила 18 703,10 доллара. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance. Отмечается, что его стоимость опустилась ниже 20 тысяч долларов впервые с 16 декабря 2020 года.

«Дальнейшая судьба биткоина решается сегодня. Потому что уровень в 19 тысяч долларов — это сильная техническая поддержка с точки зрения теханализа», — сообщил Голубовский.

Либо он в этой отметке остановится, либо полетит куда-то в труху – в район 9 тысяч

Дмитрий Голубовскийаналитик

Аналитик убежден, что в течение ближайших пары недель будет понятно, конец ли это падения или нет. Он объяснил, по каким показателям можно анализировать криптовалюту.

«Биткоин на протяжении очень долгого периода времени всегда отталкивался от двухсотнедельной средней (индикатор анализа и выявления долгосрочных тенденций за двухсотнедельный период — прим. "Ленты.ру"). Обычно он пробивает уровень, после чего на протяжении нескольких недель выскакивает вверх, и это оказывается концом его падения», — рассказал Голубовский.

Здесь надо наблюдать все эти процессы. Но если в ближайшие недели не будет отскока, то падение пойдет в район 10 тысяч и дальше вниз. Тема может сдуваться до нуля

Дмитрий Голубовскийаналитик

Крипторынок

Дмитрий Голубовский предупредил, что к падению биткоина могут подключиться и остальные криптовалюты.

Весь крипторынок будет валиться за биткоином

Дмитрий Голубовскийаналитик

«Если биткоин повалится дальше вниз, то, на мой взгляд, это признак умирания рынка криптовалют в том виде, в котором он сейчас существует. Ломаются многолетние тенденции, ломается логика этого рынка и начинается паника. Когда даже те, кто держат достаточно длительный период времени криптовалюты, могут оказаться в ситуации, что будут вынуждены закрывать свои позиции», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что стоимость компьютерных видеокарт во всем мире существенно снизилась из-за обрушившегося курса криптовалют.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Медведев оценил возможное возобновление переговоров с Украиной
Россиянин получил срок за убийство оскорбившей его родственницу сожительницы
Кадыров рассказал о вышедших из промышленной зоны Северодонецка мирных жителях
Путин поблагодарил медиков за участие в спецоперации
В США назвали отношения Байдена с дочерью извращением
Россиянин умер на беговой дорожке фитнес-клуба
Аналитик предсказал судьбу биткоина
Минпромторг опроверг возможность сокращения ассортимента косметики в России
Умер российский художник Анатолий Канушкин
Назван новый командир нацполка «Азов»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.