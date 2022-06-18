Россиянам дали совет по сбережениям в биткоине

Аналитик Голубовский посоветовал в ближайшее время не покупать биткоин

Если в биткоин вложена большая доля сбережений, то необходимо их продавать, независимо от ожиданий. Покупать сегодня биткоин, несмотря на его привлекательную цену, не стоит. Так в разговоре с «Лентой.ру» посоветовал россиянам аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Сбережения в биткоине

По состоянию на 17:00 мск за сутки стоимость биткоина упала на 7,25 процента, опустившись ниже прошлогодней отметки, и составила 19 215 доллара. Минимальная отметка за сутки составила 18 703,10 доллара. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance. Отмечается, что его стоимость опустилась ниже 20 тысяч долларов впервые с 16 декабря 2020 года.

«Если вы сидите в биткоине крепко и на большую долю сбережений, то я бы продавал их. Просто для того, чтобы минимизировать риски. Но если это небольшая доля портфеля и понятный риск менеджмент, тогда в течение ближайших недель я бы не делал ничего. Просто понаблюдал, как будет вести себя биткоин на этих уровнях», — посоветовал Голубовский.

Аналитик объяснил, что по старой логике биткоина криптовалюта должна отрасти обратно. Но добавил, что сегодня эта модель поведения может и не сработать.

«Пока еще не было случая на протяжении достаточно длительного периода времени, чтобы после такого падения не было бы восстановления и дальше, спустя несколько лет, не было бы попытки подняться к новому максимуму. Пока работала эта логика», — сообщил он.

Но это абсолютно не гарантирует, что эта логика сработает в будущем. Поэтому покупать я не советую: покупать падающий нож — это очень плохая идея Дмитрий Голубовский аналитик

Рынок криптовалют опасен тем, что не имеет под собой никакой основы, сказал Голубовский.

«Биткоин имеет под собой циклы и то, что называется технической картинкой — у него есть внутренняя логика его поведения, но какой-то фундаментальной экономической основы у биткоина нет. За исключением того, что это востребованное средство для трансграничных расчетов. Но даже в этом случае альтернатив много», — заявил аналитик.

Реликвия

Дмитрий Голубовский считает, что в будущем биткоин может стать реликвией.

«Биткоин — это как тюльпаномания, которая была в Нидерландах. Луковицы тюльпанов и сейчас что-то стоят. Вот биткоин, как цифровая реликвия, может сохранит какую-то ценность, но при этом упасть почти до нуля», — заключил он.

Что такое тюльпаномания? Тюльпаномания — это всплеск ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов в Нидерландах в 1636—1637 годы. Ажиотаж был настолько высок, что с продажи самих луковиц продавцы перешли на продажу «бумажных тюльпанов», которые по своей сути напоминали современные контракты. В ноябре 1636 года начался спекулятивный рост цен и на простые, доступные сорта. В феврале 1637 года перегретый рынок рухнул, начались многолетние тяжбы между продавцами и покупателями. Многие современные экономисты называют тюльпаноманию «мыльным пузырем».

Ранее аналитик дал свой прогноз на дальнейшую судьбу биткоина.