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Бывший российский депутат предстанет перед судом за незаконный оборот оружия

В Ленинградской области бывший депутат занимался незаконным оборотом оружия

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленинградской области бывший депутат Лодейнопольского муниципального района предстанет перед судом за незаконный оборот оружия. Об этом в субботу, 18 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, обвиняемый с двумя сообщниками приобретал, хранил, перевозил и сбывал огнестрельное оружие и боеприпасы. Силовики считают, что незаконный оборот составляет свыше 50 единиц оружия и 24 тысяч различных боеприпасов. Обвиняемые частично признали свою вину и рассказали важные для следствия обстоятельства совершенных ими преступлений.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу»,— сообщили в СКР.

23 мая сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали 46-летнего жителя Севастополя, на дачном участке которого обнаружили взрывчатку и патроны.

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Владимир Седов
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