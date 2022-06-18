Бывший российский депутат предстанет перед судом за незаконный оборот оружия

В Ленинградской области бывший депутат занимался незаконным оборотом оружия

В Ленинградской области бывший депутат Лодейнопольского муниципального района предстанет перед судом за незаконный оборот оружия. Об этом в субботу, 18 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, обвиняемый с двумя сообщниками приобретал, хранил, перевозил и сбывал огнестрельное оружие и боеприпасы. Силовики считают, что незаконный оборот составляет свыше 50 единиц оружия и 24 тысяч различных боеприпасов. Обвиняемые частично признали свою вину и рассказали важные для следствия обстоятельства совершенных ими преступлений.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу»,— сообщили в СКР.

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