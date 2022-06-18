В Госдуме отреагировали на слова Токаева о непризнании ДНР и ЛНР

В Госдуме пригрозили Казахстану мерами «как с Украиной» после слов Токаева о ДНР и ЛНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в присутствии российского коллеги Владимира Путина отказался признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), поступил некорректно. Об этом, пригрозив Казахстану мерами «как с Украиной», заявил зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Константин Затулин, сообщает «Говорит Москва».

«Мы везде и всюду, и в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнерство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то все возможно. Как в случае с Украиной. Поэтому мне кажется, что на эту сторону дела в Казахстане и не только стоило бы обратить внимание», — отреагировал на слова Токаева Затулин.

По его словам, без заявления Токаева было ясно, что Казахстан не признает республики Донбасса. Слова президента соседней страны при Путине выглядели как вызов, уверен депутат.

Затулин указал на «своеобразное» понимание союзниками по СНГ, Евразийскому союзу и ОДКБ союзничества и взаимных обязательств. Партнеры России, как утверждает депутат, относятся ко всем объединениям, как к шведскому столу, и берут от них только то, что им нравится.

«Когда от них никто ничего не ждет, то могли бы по крайней мере промолчать», — подытожил зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ.

В пятницу, 17 июня, Токаев в присутствии Путина во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) отказался признать независимость ДНР и ЛНР. Он назвал республики «квазигосударственными территориями» и поставил их в один ряд с Тайванем, Косово, Южной Осетией и Абхазией.

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