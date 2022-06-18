Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме отреагировали на слова Токаева о непризнании ДНР и ЛНР

В Госдуме пригрозили Казахстану мерами «как с Украиной» после слов Токаева о ДНР и ЛНР

Фото: Антон Новодережкин / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в присутствии российского коллеги Владимира Путина отказался признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), поступил некорректно. Об этом, пригрозив Казахстану мерами «как с Украиной», заявил зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Константин Затулин, сообщает «Говорит Москва».

«Мы везде и всюду, и в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнерство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то все возможно. Как в случае с Украиной. Поэтому мне кажется, что на эту сторону дела в Казахстане и не только стоило бы обратить внимание», — отреагировал на слова Токаева Затулин.

По его словам, без заявления Токаева было ясно, что Казахстан не признает республики Донбасса. Слова президента соседней страны при Путине выглядели как вызов, уверен депутат.

Затулин указал на «своеобразное» понимание союзниками по СНГ, Евразийскому союзу и ОДКБ союзничества и взаимных обязательств. Партнеры России, как утверждает депутат, относятся ко всем объединениям, как к шведскому столу, и берут от них только то, что им нравится.

«Когда от них никто ничего не ждет, то могли бы по крайней мере промолчать», — подытожил зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ.

В пятницу, 17 июня, Токаев в присутствии Путина во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) отказался признать независимость ДНР и ЛНР. Он назвал республики «квазигосударственными территориями» и поставил их в один ряд с Тайванем, Косово, Южной Осетией и Абхазией.

Время роста


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали сроки возобновления переговоров с Россией
На российской трассе в ДТП с автобусом и четырьмя машинами пострадали 11 человек
Минобороны назвало число пораженных районов сосредоточения украинских войск
В Крыму оценили новую стратегию Киева по возвращению полуострова военным путем
Внучка Светличной раскрыла подробности о самочувствии артистки
Минобороны России отчиталось об уничтожении украинских «Градов»
Белла Торн снялась в бюстгальтере Chanel и поразила поклонников
Еще одна страна захотела использовать российскую карту «Мир»
Стало известно о желании Слуцкого тренировать «Рубин» бесплатно
Стало известно о покушении на главу УСИН по Херсонской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.