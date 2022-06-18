Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Сирии отключилось электричество

В Сирии отключилось электричество из-за сбоя в трансформаторе на электростанции «Аз-Зара»

Фото: Omar Sanadiki/ Reuters

В Сирии отключилось электричество из-за сбоя на электростанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики страны.

Согласно заявлению ведомства, на электростанции «Аз-Зара» в провинции Хама произошел сбой в трансформаторе, что привело к полному выходу ее из строя. По этой причине из строя вышли все электростанции, что вызвало всеобщее отключение электричества в стране. Планируется, что электроснабжение будет возвращено в течение двух часов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара начнет операцию против курдских формирований на севере Сирии, чтобы установить контроль над городами Талль-Рифат и Манбидж. Дамаск осудил действия Турции, а Москва призвала остановить военные действия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Литовские железные дороги прекратят транзит санкционных товаров в Калининград
Отказавшаяся от российского газа Финляндия продолжила покупать российский СПГ
В Сирии отключилось электричество
Стали известны детали уничтожения Бирюлевского кладбища в Москве
В Великобритании рассказали о российском «поле битвы будущего»
Путин рассказал о сложностях отношений России с Боснией и Герцеговиной
Кудрин оценил последствия выхода России из международных организаций
Аргентина купит американские вертолеты вместо российских
Американский наемник раскрыл подробности о сдаче в плен на Украине
Путин указал на нежелание Запада оплачивать транзит газа через Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.