В Сирии отключилось электричество из-за сбоя в трансформаторе на электростанции «Аз-Зара»

В Сирии отключилось электричество из-за сбоя на электростанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики страны.

Согласно заявлению ведомства, на электростанции «Аз-Зара» в провинции Хама произошел сбой в трансформаторе, что привело к полному выходу ее из строя. По этой причине из строя вышли все электростанции, что вызвало всеобщее отключение электричества в стране. Планируется, что электроснабжение будет возвращено в течение двух часов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара начнет операцию против курдских формирований на севере Сирии, чтобы установить контроль над городами Талль-Рифат и Манбидж. Дамаск осудил действия Турции, а Москва призвала остановить военные действия.

