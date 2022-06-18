Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Западную общественность уличили в усталости от поддержки Украины

Forbes: уровень поддержки Украины на Западе упал до разочаровывающего уровня

Фото: Lee Smith / Reuters

Финансовая поддержка Украины со стороны западной общественности упала до «разочаровывающего» уровня всего за четыре месяца. На это указал Forbes.

Отмечается, что в первые дни спецоперации люди стремились поддержать Украину, однако сейчас фокус их внимания заострен на более актуальных проблемах. В частности, об усталости от украинской тематики говорят в несколько раз снизившиеся пожертвования Международному Красному Кресту, «Врачам без границ» и благотворительным организациям.

исполнительный директор «Врачей без границ» Аврил Бенуа объяснила, что «всегда появляются новые и более шокирующие вещи». Так, американцы сейчас больше встревожены планами запрета абортов и массовыми расстрелами в школах.

Впрочем, начала улетучиваться даже символическая поддержка. Так, в Чикаго сократилось число посетителей Украинского национального музея, а число гостей в ресторанах с украинской кухней вернулось к прежним показателям.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Антонов назвал накачку Украины вооружениями путем к конфронтации России и США
Россиянин из UFC порассуждал о возможности выйти на бой с флагом Татарстана
В России увидели желание Польши вернуться к Речи Посполитой
В США показали изображение танка нового поколения
Стала известна судьба первой наземной станции метро в Москве
На нефтехимическом заводе в Шанхае произошел пожар
Западную общественность уличили в усталости от поддержки Украины
Американские микрочипы в российской военной технике заинтересовали ФБР
Завершено расследование дела о расстреле мариупольца морпехом ВСУ
Швеция закупит еще больше «антироссийских» гаубиц
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.