Западную общественность уличили в усталости от поддержки Украины

Forbes: уровень поддержки Украины на Западе упал до разочаровывающего уровня

Финансовая поддержка Украины со стороны западной общественности упала до «разочаровывающего» уровня всего за четыре месяца. На это указал Forbes.

Отмечается, что в первые дни спецоперации люди стремились поддержать Украину, однако сейчас фокус их внимания заострен на более актуальных проблемах. В частности, об усталости от украинской тематики говорят в несколько раз снизившиеся пожертвования Международному Красному Кресту, «Врачам без границ» и благотворительным организациям.

исполнительный директор «Врачей без границ» Аврил Бенуа объяснила, что «всегда появляются новые и более шокирующие вещи». Так, американцы сейчас больше встревожены планами запрета абортов и массовыми расстрелами в школах.

Впрочем, начала улетучиваться даже символическая поддержка. Так, в Чикаго сократилось число посетителей Украинского национального музея, а число гостей в ресторанах с украинской кухней вернулось к прежним показателям.