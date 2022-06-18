Газпром сообщил об остановке поставок газа по «Турецкому потоку» из-за техобслуживания

«Газпром» заявил, что поставки газа по «Турецкому каналу» временно прекратятся с 21 по 28 июня. Об этом сообщили РИА Новости.

Остановка поставок будет связана с плановым техобслуживанием. «Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — говорится в сообщении официального Telegram-канала «Газпрома».

Также сообщается, что приостановка транспортировки газа была заблаговременно согласована всеми заинтересованными сторонами.

«Турецкий поток» был запущен в начале 2020 года. Мощность газопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров. В первый год он был загружен на 43 процента. В первом квартале 2021 года загрузка выросла до 73 процентов. Основными поставщиками газа в Турцию являются Россия и Иран.