The Washington Post: США и их союзники ведут подготовку к затяжному конфликту на Украине

США и их союзники ведут подготовку к затяжному конфликту на Украине на фоне того, как Вашингтон пытается за счет увеличения военной помощи Киеву не допустить успеха России и одновременно старается смягчить последствия нынешнего кризиса для мировой экономики и продовольственной безопасности. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

В публикации американского издания говорится о том, что решение поставлять Киеву все более передовые вооружения, способные наносить удары вглубь России, отражает готовность Запада идти на риск непреднамеренной эскалации с Россией. Отмечается, что такая поддержка, вероятно, приободрила правительство президента Украины Владимира Зеленского. Тем не менее, эксперты считают, что Киев и его сторонники могут надеяться на нечто большее, чем тупиковая ситуация в данном конфликте.

Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер рассказал, что тупиковая ситуация в конфликте ставит США перед жестким выбором: либо продолжать оказывать помощь Украине и сохранять статус-кво, чреватый разрушительными последствиями, либо прекратить поддержку и позволить Москве добиться успеха.

Согласно словам неназванного чиновника в администрации президента США Джо Байдена, еще до начала событий на Украине в Вашингтоне рассматривали возможность затяжного конфликта с глобальными последствиями. В администрации США рассчитывают на то, что поставки вооружения Киеву, санкции и дипломатическая изоляция России поспособствуют разрешению кризиса посредством переговоров, рассказал он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал поставки вооружения Киеву путем к конфронтации Москвы и Вашингтона. Российский дипломат отметил, что и в текущих обстоятельствах проявляется близорукость американцев. Он объяснил, что обуреваемые желанием нанести стратегическое поражение России американские элиты повышают ставки в эскалации напряженности и продолжают накачивать Киев оружием.