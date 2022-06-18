Минпромторг опроверг возможность сокращения ассортимента косметики в России

Минпромторг: российские компании готовые восполнить ассортимент иностранной косметики

В Минпромторге опровергли возможность сокращения ассортимента косметики и парфюмерии в России, заявив, что отечественные компании готовы восполнить недостаток иностранных косметических средств. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России сообщает РБК.

В ведомстве рассказали, что к ним регулярно поступают обращения о продолжении ведения коммерческой деятельности на российском рынке от отечественных компаний и импортеров продукции. В связи с этим представители Минпромторга заявили: «Мы не ожидаем значительного сокращения ассортимента парфюмерно-косметической продукции на полках. Компании готовы при необходимости восполнить ассортимент "ушедших" брендов».

«Любой парфюмерно-косметический продукт может содержать от 15 до 50 ингредиентов. Например, тушь для ресниц содержит в своем составе в среднем более 30 ингредиентов. При этом один и тот же ингредиент может выполнять разные функции. Сегодня в России присутствуют производители ингредиентов практически всех функциональных групп. На рынке представлено 39 основных российских производителей», — сообщило министерство.

Известно, что вместе с советом по развитию парфюмерно-косметической промышленности и крупнейшими производителями Минпромторг определил наиболее востребованные позиции, чтобы создать их производство в России.

Ранее стало известно о подписании соглашения о сотрудничестве между Минпромторг и «Сколково». Инновационный центр, как крупнейший реестр стартапов, будет подбирать технологические решения. Такой подход поможет сократить дистанцию в технологических цепочках и ускорить темпы импортозамещения.