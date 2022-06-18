В ЛНР отвергли возможность обмена иностранных наемников

Посол ЛНР в России заявил, что иностранных наемников в республике отдадут под трибунал

Луганская народная республика (ЛНР) не будет заниматься обменом иностранных наемников. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник, пишет ТАСС.

Он отверг возможность обмена республикой иностранных наемников и подчеркнул, что в ЛНР их намерены отдать под трибунал. «Сейчас у нас есть еще два американских наемника, и по каждому из них будет вестись обязательно трибунал. Будет проходить расследование, они дадут показания, и это все обязательно будет продемонстрировано», — отметил Мирошник.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские военные, находившиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, начали выходить и сдаваться в плен. До этого заместитель главы МВД республики Виталий Киселев высказывал предположение, что на «Азоте» могут находиться порядка 40 наемников из США.