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В ЛНР отвергли возможность обмена иностранных наемников

Посол ЛНР в России заявил, что иностранных наемников в республике отдадут под трибунал

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Луганская народная республика (ЛНР) не будет заниматься обменом иностранных наемников. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник, пишет ТАСС.

Он отверг возможность обмена республикой иностранных наемников и подчеркнул, что в ЛНР их намерены отдать под трибунал. «Сейчас у нас есть еще два американских наемника, и по каждому из них будет вестись обязательно трибунал. Будет проходить расследование, они дадут показания, и это все обязательно будет продемонстрировано», — отметил Мирошник.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские военные, находившиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, начали выходить и сдаваться в плен. До этого заместитель главы МВД республики Виталий Киселев высказывал предположение, что на «Азоте» могут находиться порядка 40 наемников из США.

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Алевтина Запольская
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