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Неизвестные сообщили о «минировании» зданий в Москве ради освобождения наемников

В отделы полиции Москвы поступили ложные сообщения о минировании зданий в центре города

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве неизвестные сообщили о минировании сразу нескольких зданий в центре города с требованием освободить британских наемников, осужденных в Донецкой народной республике. Об этом информированный источник сообщил «Известиям».

По словам источника издания, сообщения сопровождались угрозами, неизвестные требовали освобождения от смертной казни наемников Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брахина. «Примечательны не только требования, которыми сопровождались угрозы, но и сам способ, которым были доставлены сообщения. В посланиях указывалось, что во избежание взрывов нужно освободить приговоренных к смертной казни в ДНР иностранных наемников», — поделился собеседник «Известий».

Он также заявил, что неизвестные обещали раскрыть местонахождение бомб и обезвредить их, если власти республики освободят перечисленных ими лиц. Как сообщают «Известия», информация о «минировании» поступила сразу в несколько отделов полиции города, а среди объектов были названы здания на Шаболовке, Мясницкой и Большой Переяславской. «Несмотря на явные признаки того, что сообщения ложные, все объекты проверили. Ничего подозрительного на местах обнаружено не было», — заключили «Известия».

Ранее в Госдуме отреагировали на слова президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о непризнании ДНР и ЛНР. Токаев, который в присутствии Владимира Путина отказался признать независимость Донецкой и Луганской народных республик поступил некорректно. Об этом, пригрозив Казахстану мерами «как с Украиной», заявил зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Константин Затулин.

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Алиса Дмитриева
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