Минобороны России отчиталось об уничтожении украинских «Градов»

ВКС России уничтожили четыре взвода украинских РСЗО «Град» и четыре взвода гаубиц М777

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили четыре взвода украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

Российские военные также поразили четыре взвода гаубиц М777, уточнил представитель военного ведомства. По данным Конашенкова, всего за сутки удалось поразить 62 района живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российская авиация уничтожила две установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1» и «Оса-АКМ» в районе населенных пунктов Красная Гора и Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР).