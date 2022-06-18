Минобороны России отчиталось об уничтожении украинских «Градов»
ВКС России уничтожили четыре взвода украинских РСЗО «Град» и четыре взвода гаубиц М777
Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили четыре взвода украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, пишет ТАСС.
Российские военные также поразили четыре взвода гаубиц М777, уточнил представитель военного ведомства. По данным Конашенкова, всего за сутки удалось поразить 62 района живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Материалы по теме:
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022
«Наконец-то этот ад закончился»Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
12 июня 2022
На обочине войны.Что происходит в ЛНР после окончания ожесточенных боев за Попасную
6 июня 2022
Ранее российская авиация уничтожила две установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1» и «Оса-АКМ» в районе населенных пунктов Красная Гора и Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР).