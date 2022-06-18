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Минобороны России отчиталось об уничтожении украинских «Градов»

ВКС России уничтожили четыре взвода украинских РСЗО «Град» и четыре взвода гаубиц М777

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили четыре взвода украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

Российские военные также поразили четыре взвода гаубиц М777, уточнил представитель военного ведомства. По данным Конашенкова, всего за сутки удалось поразить 62 района живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Варвара Кошечкина
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