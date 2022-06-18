России придется потратить больше денег на БАМ и Транссиб

Глава «Россети» объяснил подорожание электрификации БАМа и Транссиба ценами на металл

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин рассказал о выросшей стоимости электрификации второго этапа строительства Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей. О необходимых денежных тратах он рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает издание РБК.

По данным главы «Россетей», из-за роста цен на металл, необходимого при строительстве в больших количествах, стоимость работ за полтора года выросла с 200 миллиардов рублей до 250. Компания активно ищет инвесторов, заявки направлялись в Фонд национального благосостояния, в качестве альтернативного источника финансов рассматривается дополнительные рост тарифов или государственная субсидия.

В феврале Российские железные дороги (РЖД) составили перечень из 212 участков, где необходимо строительство дополнительных путей и расширение станций. Модернизация позволит увеличить провозные способности в направлении морских портов и погранпереходов Дальнего Востока. Процесс модернизации был начат РЖД в 2013-м и должен был завершиться в 2017 году.

9 июня вице-премьер России Юрий Трутнев заявил, что Восточный полигон железных дорог перестал справляться с нагрузкой. По его словам, такая ситуация стала последствием изменений в российской экономике, теперь больше ориентирующейся на азиатские рынки.