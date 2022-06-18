Попова удивилась, что причину возникновения гепатита неизвестного типа еще не определили

Глава Роспотребнадзора Анна Попова возмутилась отсутствием данных о происхождении гепатита неизвестного типа у детей за рубежом. Ее слова передает РИА Новости.

Как указала Попова, ее зарубежные коллеги, которые сталкиваются с болезнью, так и не определили причину ее возникновения. «При всех сегодняшних технологических и технических возможностях, мне кажется, это уже можно было бы сделать, но пока результата нет», — подчеркнула она.

Глава ведомства добавила, что в Роспотребнадзоре очень внимательно следит за всеми публикациями на эту тему и ситуацией за рубежом.

Медики Европы и США зафиксировали вспышку вируса, который поражает печень детей и вызывает у них тяжелый гепатит. О первых случаях инфекции британские врачи сообщили в январе 2022 года. По данным ВОЗ, 27 мая было зарегистрировано 650 вероятных случаев острого гепатита в 33 странах. Также зафиксировано девять летальных исходов, а в 38 случаях больным потребовалась трансплантация печени.