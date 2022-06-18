Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков объяснил причину сокращения встречи Путина с главредами СМИ

Песков: встреча Путина со СМИ прошла в укороченном формате из-за сдвига в графике
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина с главными редакторами СМИ и военными корреспондентами была проведена в укороченном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля пояснил, что причиной сокращения времени встречи стали сдвиги в графике российского лидера, вызванные DDoS-атаками. «Встречу пришлось укоротить немножко, потому что еще предстоят встречи», — уточнил он.

Песков также добавил, что через несколько недель в Москве состоится новая, полноформатная встреча Путина с представителями СМИ.

В 2021 году хакеры атаковали прямую линию президента России Владимира Путина.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Литовские железные дороги прекратят транзит санкционных товаров в Калининград
Эксперт по недвижимости предупредил о «кладбищах» торговых центров в России
Стало известно о приостановке США сделки по продаже Украине беспилотников
Московский священник напомнил о греховности вина
В Японии раскрыли реакцию Запада на требования Украины о поставках оружия
Кудрин назвал срок подготовки стратегии новой экономики России
Песков объяснил причину сокращения встречи Путина с главредами СМИ
Отказавшаяся от российского газа Финляндия продолжила покупать российский СПГ
В Великобритании рассказали о российском «поле битвы будущего»
Путин рассказал о сложностях отношений России с Боснией и Герцеговиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.