Песков объяснил причину сокращения встречи Путина с главредами СМИ

Песков: встреча Путина со СМИ прошла в укороченном формате из-за сдвига в графике

Встреча президента России Владимира Путина с главными редакторами СМИ и военными корреспондентами была проведена в укороченном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля пояснил, что причиной сокращения времени встречи стали сдвиги в графике российского лидера, вызванные DDoS-атаками. «Встречу пришлось укоротить немножко, потому что еще предстоят встречи», — уточнил он.

Песков также добавил, что через несколько недель в Москве состоится новая, полноформатная встреча Путина с представителями СМИ.

В 2021 году хакеры атаковали прямую линию президента России Владимира Путина.