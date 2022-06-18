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Путин рассказал о сложностях отношений России с Боснией и Герцеговиной

Путин: отношения России с Боснией и Герцеговиной будут развиваться, несмотря на санкции

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В современных условиях у России с Боснией и Герцеговиной (БиГ) есть сложности, связанные с поддержкой страной антироссийских санкций. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с членом президиума БиГ от сербского народа Милорадом Додиком, передает ТАСС.

При этом российский лидер заверил, что, несмотря ни на какие сложности, отношения между государствами продолжаются и будут развиваться. Путин также отметил, что в Москве знают позицию Додика по поводу санкций и высоко ее ценят.

17 июня член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что страна отказывается вводить санкции или иные ограничения против России еще с 22 марта. По его словам, рестрикции не были приняты на формальном правовом уровне и слова «отдельных людей» в республике не имеют никакого значения. Политик уверен, что введение антироссийских санкций стало бы «настоящим абсурдом и абсолютно немыслимым прецедентом в мире», так как Россия является гарантом выполнения Дейтонского соглашения.

Босния и Герцеговина является парламентской республикой и состоит из Федерации Боснии и Герцеговины, Республики Сербской и округа Брчко.

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Марина Совина
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