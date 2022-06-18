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Хакерские атаки на выступление Путина сравнили с бомбежкой Сталинграда

Советник Путина Кобяков сравнил DDoS-атаки на ПМЭФ с бомбежкой Сталинграда

Фото: Shutterstock

DDoS-атаки на инфраструктуру Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) перед выступление президента России Владимира Путина удалось отбить, однако они были довольно интенсивные. Об этом заявил советник российского президента и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, его цитирует РИА Новости.

«Нас бомбили, как Сталинград — фашисты, этими DDoS-атаками. Но мы справились, конечно», — провел сравнение советник главы государства. Он уточнил, что атаки шли с мощностью 140 гигабит в секунду.

По словам Кобякова, DDoS-атаки шли с адресов из США, Украины, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Тайланда, Бангладеша и других стран. Он пообещал в дальнейшем усилить защиту от хакерских атак на форум.

Из-за сильной DDoS-атаки выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу, 17 июня, пришлось перенести на полтора часа. В 2021 году хакеры атаковали прямую линию президента.

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Варвара Кошечкина
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