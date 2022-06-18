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В Крыму оценили новую стратегию Киева по возвращению полуострова военным путем

Советник главы Крыма Крючков заявил о ничтожности плана Киева по возвращению полуострова

Фото: Shutterstock

Новая стратегия украинских властей по возвращению Крымского полуострова военным путем ничтожна. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, пишет РИА Новости.

Политик оценил новую стратегию Киева по возвращению Крыма и высказал мнение, что подобные заявления украинской стороны доказывают своевременность начала специальной военной операции на Украине. «Киев все эти годы готовился к агрессии против Крыма, прикрываясь сказками о дипломатии. Все их стратегии ничтожны и ничего не значат. Крым — это неприступная крепость», — заявил Крючков.

Он также предположил, что проведение спецоперации позволит раз и навсегда обезопасить полуостров от посягательств со стороны Украины. «Когда русские войска возьмут Киев, любая угроза для полуострова пропадет», — отметил советник главы Крыма.

Ранее представитель президента Украины Тамила Ташева заявила о намерении Киева решать вопрос возвращения Крымского полуострова военным путем. При этом она указала на то, что украинские власти планируют «выдворить» из Крыма россиян, которые поселились там после 2014 года.

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Алевтина Запольская
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