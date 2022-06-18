Задержан директор стратегического российского завода

Ъ: задержан директор стратегического «Соликамского магниевого завода» Артур Уртаев

Задержан директор стратегического ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Артур Уртаев. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, он предоставил заем на 250 миллионов рублей акционеру предприятия Игорю Пестрикову под залог долей ООО «Фин-Проект», которое управляет Ловозерским горно-обогатительным комбинатом (ГОК). При этом, считают следователи, залог был ничем не обеспечен из-за убыточности ГОК.

Действия Уртаева были якобы квалифицированы как растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Пестриков объявлен в федеральный розыск.

В начале октября 2021 года Генпрокуратура оспорила итоги приватизации СМЗ, а также потребовала у четырех акционеров, в руках которых находится 89,5 процента акций предприятия, возврата бумаг в собственность государства. На производства, работающие с радиоактивными материалами, в 1992 году распространялся особый порядок приватизации, предполагающий специальное разрешение от правительства. Этого документа при смене формы собственности завода не было.

Удовлетворив иск Генпрокуратуры, суд передал акции СМЗ и комбината в собственность государства.

СМЗ основан в 1936 году. Сейчас, кроме магния, на нем производят также губчатый титан, ниобий и тантал.