Умер судившийся с Навальным ветеран

В Москве скончался судившийся с Навальным ветеран Великой Отечественной войны Артеменко

В Москве скончался ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, который судился с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). 95-летний ветеран умер дома на улице Молодцова. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

В феврале 2021 года Навального оштрафовали на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана. Потерпевший Артеменко не присутствовал на суде: ранее он попросил освободить его от дальнейшего участия в процессе и поддержал все свои показания. Ветеран пояснил, что на первом судебном заседании ему стало плохо из-за заявлений со стороны Навального.

Накануне голосования по поправкам в Конституцию ветеран Игнат Артеменко поучаствовал в съемках видеоролика государственного телеканала RT, в котором известные россияне, среди которых были дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, зачитали преамбулу к основному закону с предложенными изменениями.

2 июня 2020 года Навальный разместил у себя в соцсетях это видео, назвав его участников «продажными холуями, бессовестными людьми и предателями». В тот же день член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло опубликовал на своей странице в Facebook жалобу в Следственный комитет России (СКР) и прокуратуру Москвы с просьбой проверить высказывание Навального.