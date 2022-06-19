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Минобороны отчиталось об уничтожении «Искандером» двух украинских «Ураганов»

Минобороны заявило, что российский «Искандер» уничтожил две установки РСЗО «Ураган»

Фото: РИА Новости

Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по территории Харьковского танкоремонтного завода уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом Минобороны отчиталось журналистам в воскресенье, 19 июня.

Всего с начала проведения спецоперации были поражены 562 боевые машины РСЗО, а также более 2 тысяч орудия полевой артиллерии и минометов, добавили в российском военном ведомстве.

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Ранее в Минобороны заявили, что за минувший 24 часа высокоточными ракетами большой дальности морского базирования️ «Калибр» российские военные нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровской области, в результате чего было уничтожено более 50 украинских генералов и офицеров.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. 17 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что главной целью спецоперации является спасение жителей Донбасса от обстрелов Украиной.

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Евгения Куликова
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