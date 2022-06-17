В Кремле назвали главную цель спецоперации на Украине

Песков назвал спасение жителей Донбасса от обстрелов Киева главной целью спецоперации

Главной целью спецоперации является спасение жителей Донбасса от обстрелов Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Главной целью операции является обеспечение безопасности и спасение людей Донбасса от тех варварских актов, варварских обстрелов со стороны киевской военщины», — заявил представитель Кремля.