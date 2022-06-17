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В Кремле назвали главную цель спецоперации на Украине

Песков назвал спасение жителей Донбасса от обстрелов Киева главной целью спецоперации

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Главной целью спецоперации является спасение жителей Донбасса от обстрелов Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Главной целью операции является обеспечение безопасности и спасение людей Донбасса от тех варварских актов, варварских обстрелов со стороны киевской военщины», — заявил представитель Кремля.

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Константин Лысяков
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