Байдена раскритиковали за подпрыгивание у церкви

Президента США Джо Байдена раскритиковали в Twitter за подпрыгивание у церкви

Президента США Джо Байдена раскритиковали в сети за подпрыгивание у церкви в Рехобот Бич. Соответствующие комментарии появились в Twitter-аккаунте издания New York Post.

Известно, что соответствующим движением глава государства сопроводил ответ на вопрос о состоянии его здоровья после падения с велосипеда. Однако пользователи не оценили поведение политика.

«Почему похоже, что у него был инсульт?», «Ему место в доме престарелых... не в Белом доме!», «Я не думаю, что дело в инсульте. Но все в нем говорит о том, что у него слабоумие», «Империя в упадке из-за геронтократии [сосредоточение власти в руках лиц преклонного возраста]», «Ему надо остановиться, он вот-вот снова упадет из-за этих танцев», — прокомментировали юзеры.

Ранее в июне сообщалось, что президент США Джо Байден посетил церковь в Рехобот Бич через несколько часов после падения с велосипеда и подпрыгнул в ответ на вопрос встречающих о самочувствии после инцидента. На распространенном журналистами ролике видно, как Байден вышел из церкви в приподнятом настроении. Некоторые из встречающих спросили у президента, как он себя чувствует, на что он трижды подпрыгнул и поднял кулаки вверх, а затем проследовал в свой лимузин.