Иммунолог назвала четыре придуманных маркетологами «модных» диагноза

Иммунолог Парецкая назвала «синдром усталости надпочечников» выдумкой маркетологов

Патофизиолог, иммунолог Елена Парецкая назвала четыре «модных» диагноза, которые придумали маркетологи. В беседе с изданием «Доктор Питер» она объяснила их популярность.

По ее словам, проблемы, которые перечисляются в описании мифических диагнозов, очень распространены. Симптомы у них общие и достаточно частые. «Маркетологические "диагнозы" в этом плане удобны, они действуют как "бальзам на душу" — у меня дисбактериоз, попью пробиотики, и все пройдет», — говорится в материале.

Одним из таких диагнозов, про который эндокринологи никогда не слышали, является «синдром усталости надпочечников». Им чаще всего объясняют постоянное недомогание, усталость и вялость. «Да, есть гипокортицизм, тяжелая недостаточность гормонов надпочечников, но при ней возникают выраженные, серьезные проявления. Лечить это нужно гормонами, под руководством врача», — отметила специалист.

По ее словам, к придуманным маркетологами диагнозам также относится гельминтоз, дисбактериоз, которым объясняют практически все проблемы детей раннего возраста, и авитаминоз. «И опять же — это общий термин, отражающий полное отсутствие в организме какого-либо витамина. Если такое возникает, формируются тяжелые проявления, например цинга при остром дефиците витамина С или болезнь бери-бери, при катастрофической нехватке витамина В1», — уточнила врач, подчеркнув, что у современных людей такого не бывает, так как они хорошо питаются в отличие от моряков XVI века.

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