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Врач предупредил россиян об опасности сидячей работы

Ревматолог Каратеев посоветовал офисным работникам делать перерывы на легкую физкультуру

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Сидячая работа опасна для человека тем, что может привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, в том числе к спондилезу и дископатии. Об этом россиян в беседе с Ura.ru предупредил главный внештатный ревматолог Минздрава Московской области, руководитель ревматологического отделения МОНИКИ, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев.

По словам специалиста, при сидячей работе в первую очередь страдает позвоночник, так как при статической нагрузке остается стойкое напряжение в мышцах. Такое состояние на постоянной основе приводит к развитию остеохондроза.

«Этот термин — собирательное понятие. Когда ставят остеохондроз, это предварительный диагноз, который может включать в себя разные состояния, например, поражение дисков. Если человек сидит по восемь часов, такой исход возможен», — уточнил доктор.

Каратеев посоветовал офисным работникам не забывать делать физкультуру. Например, можно вставать каждый час, двигаться по 5-10 минут — делать наклоны или приседания. «Если такой возможности нет, нужно заниматься физкультурой для позвоночника», — уточнил ревматолог.

Ранее врач-ортопед, кандидат медицинских наук Сергей Дедов также посоветовал россиянам с сидячей работой делать перерывы на гимнастику рук и шейного отдела позвоночника. Чтобы избежать неприятных последствий, важно ровно сидеть за столом, отметил он.

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Варвара Кошечкина
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