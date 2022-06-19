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Великобританию обвинили в желании создать империю в Европе

Сенатор от Крыма Ковитиди заявила, что Британия хочет создать собственную империю в Европе

Фото: Pixabay

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с РИА Новости, комментируя слова нового главы британской армии, генерала Патрик Сандерса о необходимости страны готовиться к возможной войне в Европе, обвинила Лондон в желании создать собственную империю, прекратив сотрудничество со своими прежними партнерами.

«Нам в России понятно, что Британия выстраивает возможность появления нового тройственного союза между Лондоном, Варшавой и Киевом. Понятно, что Украине в этой крупнейшей геополитической интриге отведена роль окровавленной наживки. Неслучайно, все высказывания (премьера Великобритании Борисаприм. «Ленты.ру») Джонсона направлены на подготовку к "долгой, многолетней войне на Украине"», — заявила она.

Политик считает, что Лондон хочет политического союза с Турцией, к которому присоединятся Украина, Польша, Молдавия, Латвия, Литва и Эстония, однако планы британцев не включают партнерства с США, НАТО, а также ведущими странами Евросоюза (ЕС), в частности Германии и Франции.

Ранее обозреватель CNN Люк МакГи рассказал, что разногласия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с европейскими партнерами и Европейским судом по правам человека могут превратить страну в изгоя.

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Марина Совина
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