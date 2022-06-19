Бородина заселилась в номер с насекомыми и пожаловалась на отдых в Италии

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на насекомых в номере во время отдыха в Италии

Российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на насекомых в номере, в который заселилась во время отдыха в Италии. Соответствующие кадры появились в сторис в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, на размещенных кадрах отправившаяся в отпуск вместе с подругами знаменитость показала ползающих по стенам жуков, которые стали активны в ночное время суток. Кроме того, девушки обнаружили на полу гусеницу, впоследствии позвав на помощь персонал гостиницы.

В то же время ведущая посетовала на медленное обслуживание в местных ресторанах и невозможность оплатить покупки российскими банковскими картами.

Ранее в июне Ксения Бородина рассказала, что мечтает приобрести в Турции два объекта недвижимости, однако пока не может себе это позволить. По словам телеведущей, она хотела бы владеть квартирой в Стамбуле и домом в Бодруме. «Но пока такой возможности нет», — отметила телеведущая.

В мае 2022 года Бородина сообщила, что приобрела квартиру в Дубае и начала присматриваться к жилью в Турции. По ее словам, недвижимость в ОЭА находится на «стадии котлована», так что заселиться она сможет еще не скоро. Телеведущая добавила, что в начале июня планирует посмотреть турецкие объекты.