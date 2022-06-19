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Стало известно об уничтожении командира батальона «Карпатская сечь»

Бывший депутат Рады Фарион сообщила об уничтожении командира батальона «Карпатская сечь»

Фото: РИА Новости

Появились данные об уничтожении командира добровольческого батальона «Карпатская сечь» Олега Куцина. Об этом сообщает ANNA News со ссылкой на бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирину Фарион.

По ее словам, он был ликвидирован в результате прямого попадания во время совещания. Лидер украинской партии «Свобода» Олег Тягнибок в свою очередь сообщил, что Куцин уничтожен на Изюмском направлении.

В марте сообщалось, что российские военные уничтожили одного из главных идеологов украинского полка «Азов» Николая Кравченко.

Военный с позывным «Крук» (укр. Ворон) погиб в окруженном силами Донецкой народной республики Мариуполе. Официально украинские власти пока не подтверждали эту информацию.

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Варвара Кошечкина
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