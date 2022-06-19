Вернувшийся из путешествия турист умер в аэропорту из-за собственной спешки

Пассажир авиакомпании Easy Jet погиб на эскалаторе в аэропорту Гатвика из-за спешки

Британский турист, вернувшийся из путешествия лоукостером EasyJet, умер в аэропорту Гатвика, упав с эскалатора. Об этом сообщает The Independent.

Как утверждает представитель перевозчика, мужчина погиб не по вине авиакомпании, а из-за собственной спешки. Путешественник был одним из троих пассажиров с ограниченными возможностями на рейсе и должен был дождаться сотрудников службы авиационной логистики для сопровождения из самолета в аэропорт. Тем не менее он решил самостоятельно добраться в терминал и упал с эскалатора.

Вдова погибшего сообщила изданию The Express другую версию произошедшего. По ее словам, никто не приехал к самолету, чтобы доставить ее мужа в аэропорт, поэтому он был вынужден добираться самостоятельно. Подробности случившегося выясняются.

Ранее стало известно, что одинокий 67-летний турист умер в Долине смерти в десяти метрах от шоссе. Мужчина отправился за бензином и умер от экстремальной жары.