Вернувшийся из путешествия турист умер в аэропорту из-за собственной спешки
Британский турист, вернувшийся из путешествия лоукостером EasyJet, умер в аэропорту Гатвика, упав с эскалатора. Об этом сообщает The Independent.
Как утверждает представитель перевозчика, мужчина погиб не по вине авиакомпании, а из-за собственной спешки. Путешественник был одним из троих пассажиров с ограниченными возможностями на рейсе и должен был дождаться сотрудников службы авиационной логистики для сопровождения из самолета в аэропорт. Тем не менее он решил самостоятельно добраться в терминал и упал с эскалатора.
Вдова погибшего сообщила изданию The Express другую версию произошедшего. По ее словам, никто не приехал к самолету, чтобы доставить ее мужа в аэропорт, поэтому он был вынужден добираться самостоятельно. Подробности случившегося выясняются.
Ранее стало известно, что одинокий 67-летний турист умер в Долине смерти в десяти метрах от шоссе. Мужчина отправился за бензином и умер от экстремальной жары.