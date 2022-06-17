Одинокий турист умер в пустыне в 10 метрах от шоссе из-за изнуряющей жары

Путешествующий по Долине Смерти турист отправился за бензином и умер от экстремальной жары

Пожилой турист, отправившийся в одиночку на машине в национальный парк Долина Смерти в США, был найден мертвым в десяти метрах от Калифорнийского шоссе. Об этом пишет Independent.

По заявлению руководства нацпарка, автомобиль 67-летнего Дэвида Келлехера (David Kelleher) был впервые замечен рейнджерами 8 июня на Забриски-Пойнт, популярной туристической локации для наблюдения за закатами и восходами. Спустя три дня стало понятно, что владелец не вернулся к транспортному средству. При осмотре машины была найдена записка о том, что в автомобиле закончился бензин.

Отмечалось, что экстремальные температуры пустынного климата (51 градус Цельсия) существенно ограничили возможности по поиску путешественника — Долина Смерти является одним из самых засушливых нацпарков США. В итоге тело Келлехера обнаружили 14 июня. Он находился примерно в 2,5 мили от автомобиля (четыре километра) и всего в 30 футах (около десяти метров) от Калифорнийского шоссе 190. Предположительно, пожилой мужчина погиб от изнуряющей жары.

В апреле прошлого года путешествующий по региону Северная территория в Австралии турист перепутал дорожный знак и потерялся. Ошибка чуть не стоила ему жизни: туристу пришлось выживать в пустыне без еды и воды в течение двух дней, прежде чем его нашел другой автомобилист.