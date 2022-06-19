Эксперт назвал последствия запрета на скачивание Windows 10 и 11 для россиян

ИТ-эксперт Клименко: запрет на скачивание Windows обернется проблемами для россиян

Запрет на скачивание Windows 10 и 11 с сайта Microsoft обернется для россиян проблемами в работе компьютеров. О последствиях изданию «Взгляд» рассказал эксперт в ИТ-сфере Герман Клименко.

По его словам, трудности возникнут «не только у простых граждан», но и у чиновников, чьи рабочие места завязаны на продуктах Microsoft. «И если не окажется, что это просто сбой в работе сайта, то запрет отразится на подавляющем большинстве компьютеров», — пояснил он.

Специалист уточнил, что если компания запретит также обновлять предыдущие версии операционной системы, то пользователей из России ждут проблемы, прежде всего, по части информационной безопасности. «И тогда наша техника в большинстве своем станет уязвима для многих типов вирусов. Не зря же все рекомендуют обновлять компьютер как можно чаще, чтобы избежать проникновения вредоносных программ», — добавил он.

При этом эксперт назвал альтернативу Windows и Mac. По его словам, россияне смогут пользоваться системами Linux. «Тем более уже сегодня есть те же ALT Linux или Astra Linux, которые выглядят значительно лучше, чем, предположим, 20 лет назад», — заключил он.

Ранее стало известно, что американская корпорации Microsoft запретила скачивать Windows 10 и 11, образцы этих операционных систем, а также программу Media Creation Tool с официального сайта на территории России. При попытке скачать программы, выдается страница с ошибкой «404 — File or Directory not found». Отмечается, что на данный момент официальных заявлений со стороны Microsoft не поступало.