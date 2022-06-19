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Молдавии напомнили об оплате газа после запрета российских новостных программ

Сенатор Пушков заявил, что партнерства РФ с Молдавией не может быть из-за враждебности
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале напомнил Молдавии об оплате российского газа после запрета президента страны Майи Санду на вещание новостных программ из России.

«Санду давно не скрывает враждебности к России. А что же там с оплатой российского газа со стороны Кишинева? По-прежнему просят Москву подождать в духе "партнерства"? Чего не скажешь, лишь бы не платить вовремя. Но никакого партнерства нет и быть не может», — подчеркнул сенатор.

Пушков добавил, что в свете этих заявлений проводится совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии, заключаются военно-политические соглашения с Бухарестом и арестовывают тех, кто носит георгиевскую ленту.

Ранее в июне сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду подписала закон, запрещающий ретрансляцию российских новостных и аналитических программ, а также военных фильмов. В законе определяется понятие «дезинформация» как намеренное распространение сведений, которые вредят информационной безопасности. В частности, речь идет об информации, которая «оправдывает или продвигает военную агрессию, агрессию гибридного типа, терроризм, диктаторские режимы».

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Марина Совина
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