В США задумались о едином разъеме для смартфонов

GSMArena: сенаторы призвали Минторговли США установить единый разъем для смартфонов

Американские сенаторы направили письмо главе министерства торговли США с просьбой установить единый разъем для продаваемых в стране смартфонов. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на документ.

Письмо подготовили сенаторы Эдвард Марки и Элизабет Уоррен. Они отметили, что следует внедрить стандартизированный зарядный порт для гаджетов. По их словам, это необходимо для борьбы с загрязнением окружающей среды и преодоления экономических неудобств пользователей.

В письме также говорится, что необходимость платить за проприетарную зарядку является финансовым бременем, поскольку вынуждает пользователей приобретать разные зарядные устройства для каждого гаджета, которым они владеют.

Ранее члены Европейского парламента утвердили USB-C в качестве единого разъема для продаваемых в Европе смартфонов и планшетов. Члены Европейского парламента в Комитете по внутреннему рынку и защите прав потребителей проголосовали за предложение о переходе на единый формат для всех смартфонов. Голосование завершилось 43 голосами за и двумя против.