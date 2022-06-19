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Кадыров рассказал про важную стратегическую точку для ВСУ

Кадыров заявил важной стратегической точке ВСУ, которая могла позволить атаковать ВС РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал про важную стратегическую точку для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности он сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 19 июня.

Чеченский лидер опубликовал запись, которая, по его словам, демонстрирует, сколько сил отправили украинские военные в населенный пункт Метелкино. На видео показаны разные шевроны, в том числе «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация)

«В одном маленьком поселке оказались как минимум шесть разных подразделений Украины, в числе которых и специальные подразделения. Несомненно, это была важная стратегическая точка для ВСУ, которая позволила бы атаковать наших ребят с фланга», — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни показал видео с покидающими Северодонецк ранеными наемниками из США.

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Евгения Куликова
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