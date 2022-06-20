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Раскрыта стоимость самого дешевого дома в аренду в Подмосковье

ЦИАН: самый дешевый арендный дом в Подмосковье в деревне Костино стоит 23 тысячи рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Наиболее бюджетный загородный дом, который сдается в аренду в Подмосковье, находится в деревне Костино на Симферопольском шоссе в Серпуховском районе. Данные о самом дорогом и самом дешевом арендном доме раскрыл ЦИАН, результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

За месяц проживания в деревянной постройке площадью в 35 квадратных метров, расположенной на участке в 15 «соток», владелец просит 23 тысячи рублей.

Самый дорогой арендный загородный дом находится в коттеджном поселке «Прозорово» в Красногорском районе на Новорижском шоссе. Месяц проживания в коттедже площадью в 765 квадратных метров, расположенном на участке в 22 «сотки», стоит 850 тысяч рублей.

Ранее в мае аналитики ЦИАН пришли к выводу, что в апреле 2022 года больше всего среди округов Подмосковья дачи подорожали в Павловском Посаде — средняя стоимость повысилась на 14,8 процента в сравнении с показателем марта. Вторую строчку рейтинга занял Волоколамский городской округ, где стоимость дач в среднем увеличилась на 7 процентов. Топ-3 списка замкнул Наро-Фоминский городской округ с динамикой в 6 процентов.

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Полина Кислицына
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