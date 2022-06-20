Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Водителям назвали способ оспорить ошибочный штраф

Юрист Абдрахманова призвала предоставить записи видеорегистратора, чтобы оспорить штраф

Фото: Unsplash

Юрист фирмы «Ялилов и Партнеры» Камила Абдрахманова рассказала, что камеры видеонаблюдения, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, нередко ошибаются. Поэтому российские водители получают нелепые штрафы, сообщает агентство «Прайм».

Абдрахманова назвала способ оспорить ошибочный штраф и посоветовала в первую очередь понять, куда необходимо обратиться с этим требованием. Если привлечение к административной ответственности связано с нарушением работы электронного комплекса фотофиксации правонарушений, следует связаться с главой Центра автоматической фиксации административных правонарушений региона.

Кроме того, юрист призвала предоставить доказательства, которые подтвердят невиновность водителя.« Ими могут являться записи с видеорегистратора внутри автомобиля, записи с камер общегородского видео наблюдения, сведения завода-изготовителя о характеристиках и возможностях автомобиля», — заключила она.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении ракетами «Калибр» пункта управления ВСУ
Москвичи поспорили из-за модных в 70-е причесок
России предрекли экономическое развитие из-за ослабевания неоколониализма Запада
Биофизик спрогнозировала появление нового штамма COVID-19
Российский губернатор посоветовал «Макронам и Шольцам» посмотреть на Брянск
Невеста выгнала подругу с девичника из-за маникюра
Водителям назвали способ оспорить ошибочный штраф
Российский сенатор уличил Турцию в двойной игре в спецоперации
Коза проехалась в московском автобусе и попала на фото
Шри-Ланка задумала покупать у России нефть в кредит
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.