Водителям назвали способ оспорить ошибочный штраф

Юрист Абдрахманова призвала предоставить записи видеорегистратора, чтобы оспорить штраф

Юрист фирмы «Ялилов и Партнеры» Камила Абдрахманова рассказала, что камеры видеонаблюдения, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, нередко ошибаются. Поэтому российские водители получают нелепые штрафы, сообщает агентство «Прайм».

Абдрахманова назвала способ оспорить ошибочный штраф и посоветовала в первую очередь понять, куда необходимо обратиться с этим требованием. Если привлечение к административной ответственности связано с нарушением работы электронного комплекса фотофиксации правонарушений, следует связаться с главой Центра автоматической фиксации административных правонарушений региона.

Кроме того, юрист призвала предоставить доказательства, которые подтвердят невиновность водителя.« Ими могут являться записи с видеорегистратора внутри автомобиля, записи с камер общегородского видео наблюдения, сведения завода-изготовителя о характеристиках и возможностях автомобиля», — заключила она.