Иностранные наемники на «Азоте» заблокировали переговоры по сдаче в плен

Иностранные наемники на «Азоте» блокируют переговоры с ВСУ по сдаче в плен

Иностранные наемники, занявшие вместе с украинским батальоном «Айдар» химпредприятие «Азот» в Северодонецке, мешают развитию переговорного процесса по добровольной сдаче в плен военным Луганской Народной Республики (ЛНР), передает ТАСС.

Источник, близкий к Народной милиции ЛНР, заявил, что иностранные наемники блокируют переговорный процесс. «Поэтому ждем», — подчеркнул он.

По словам информатора, в воскресенье, 19 июня, переговоры с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и иностранными наемниками не увенчались успехом.

«Переговоры с представителями вооруженных формирований Украины, которые находятся на заводе "Азот", пока закончились безрезультатно. Они не начали выходить и сдаваться, но переговоры продолжаются», — заключил источник.

Ранее сообщалось, что сдавшиеся военные батальона «Айдар» начали давать показания против сослуживцев.