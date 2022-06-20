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В ЛНР назвали число гражданских на «Азоте» в Северодонецке

Подполковник ЛНР Марочко сообщил о 1000 гражданских на «Азоте» в Северодонецке

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На заводе «Азот» в Северодонецке находятся до тысячи гражданских. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По словам подполковника, оставшиеся на территории завода украинские военные находятся в плачевном положении. «Некоторые пытаются вести переговоры», — сообщил он.

Ранее Марочко сообщил, что союзные войска подготовили несколько «мини-плацдармов» для наступления на завод «Азот» в Северодонецке, где находится украинская армия.

По словам военного, российские силы закрепились на территории предприятия еще накануне, 16 июня. Они продолжают бои, подбираясь к украинским позициям.

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Варвара Кошечкина
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