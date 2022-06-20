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Байден обвинил Россию в рекордном росте числа беженцев

Байден заявил, что из-за России число беженцев превысило рекордную отметку в 100 миллионов
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден обвинил Россию в рекордном числе беженцев мире. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден заявил, что в результате спецоперации России на Украине, по данным Агентства ООН по делам беженцев, в настоящее время более ста миллионов человек являются насильно перемещенными лицами, больше, чем когда-либо в истории. При этом, по его словам, США уже показали, что будут и дальше оставаться примером в этой области, приняв более 80 тысяч афганцев за последний и год и взяв на себя обязательство предоставить временное убежище десяткам тысяч граждан Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал число граждан республики, покинувших ее с начала специальной военной операции России. По словам Зеленского, после 24 февраля покинули свои дома и уехали за границу свыше пяти миллионов граждан Украины.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ


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Марина Совина
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