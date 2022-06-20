Билайн занял первое место в рейтинге оценок качества мобильной связи в Москве

билайн 2 год подряд занимает 1 позицию в рейтинге оценки качества мобильной связи в Москве

Билайн второй год подряд занимает первую позицию в рейтинге оценки качества мобильной связи в Москве, составленном аналитическим агентством DMTEL. Оператор лидирует как по качеству голосовой связи, так и по качеству мобильного интернета.

Такой высокий результат стал возможен благодаря рекордным инвестициям в сеть последних двух лет, которые в совокупности составили 27,5 миллиарда рублей. За это время билайн построил более 17 000 новых базовых станций как в Москве, так и в Подмосковье. В 2022 году Билайн также продолжает развитие своей сети для лучшей работы мобильного интернета и доступности голосовой связи для москвичей и гостей столицы.

Активное развитие инфраструктуры оператора обусловлено ростом как мобильного трафика, так и пользователей LTE. По данным исследовательского сервиса «билайн.аналитика» доля LTE пользователей увеличилась с 2020 почти на 20 процентов. В среднем клиент с 4G-смартфоном использует в 10 раз больше интернет-трафика, чем пользователь сетей «третьего поколения».

Стоит отметить, что в Москве оператор строит 5G-Ready сеть. Это означает, что внедрение сетей пятого поколения связи возможно осуществить в течение нескольких дней после выделения частотного ресурса под этот стандарт. Оборудование 5G-Ready в настоящее время обеспечивает оказание услуг связи по технологии LTE Advanced и LTE Advanced Pro.

