Россиянин покончил с собой после убийства женщины и нападения на полицейского

В Томской области россиянин зарезал сожительницу, напал на полицейских и покончил с собой

В Томской области выясняются обстоятельства гибели мужчины и женщины в селе Молчаново. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 18 июня около полуночи жители дома вызвали наряд полиции из-за криков женщины из соседней квартиры. Взломав дверь, полицейские увидели мужчину наносящего удары ножом своей жертве. Они приказали бросить оружие и сделали предупредительные выстрелы, но злоумышленник кинулся на них, угрожая убить, а затем покончил с собой.

Вызванные на место происшествия сотрудники скорой помощи доставили пострадавших в медицинское учреждение. Но несмотря на усилия, врачи не смогли спасти им жизнь. СКР возбудил дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ

«Изъято орудие преступления – нож — и предсмертная записка подозреваемого, где написано, что он добровольно уходит из жизни. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. По предварительным данным, мотивом действий подозреваемого явилась ревность», — сообщает СКР.

14 июня в Новороссийске 25-летний местный житель пойдет под суд по обвинению в совершении двойного убийства и покушении на убийство 14-летнего подростка.