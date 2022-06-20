Стало известно о пострадавших после удара Украины по буровым платформам в Крыму
Глава Крыма Аксенов сообщил о трех пострадавших после удара ВСУ по буровым платформам
Три человека пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Спасены 5 человек, трое из них ранены», — написал он.
По словам Аксенова, операция по поиску и спасению остальных пострадавших продолжается. В ней принимают участие патрульные суда и авиация Минобороны.