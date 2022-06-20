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Стало известно о пострадавших после удара Украины по буровым платформам в Крыму

Глава Крыма Аксенов сообщил о трех пострадавших после удара ВСУ по буровым платформам

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Три человека пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Спасены 5 человек, трое из них ранены», — написал он.

По словам Аксенова, операция по поиску и спасению остальных пострадавших продолжается. В ней принимают участие патрульные суда и авиация Минобороны.

Константин Лысяков
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