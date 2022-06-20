Боррель заявил о возможности свободной покупки российского продовольствия

Жозеп Боррель сообщил, что все страны могут покупать продовольствие и удобрения из РФ

Все страны, желающие покупать продовольствие и удобрения из России, могут делать это совершенно свободно. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия. Все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно», — сказал глава евродипломатии.

При этом Боррель не стал упоминать, что ограничения Европейского союза, введенные против России, повлияли на логистические цепочки по всему миру и усложнили способы расчетов с российской стороной из-за отключения ключевых банков России от международной платежной системы SWIFT.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова экспортировать зерно и удобрения на мировые рынки, но для этого необходимо снять ограничения на страхование и финансирование поставок. Он указал, что зерно и удобрения действительно не попали под санкции. В свою очередь, рестрикции, напомнил постпред, распространяются на страхование судов и грузоперевозок, а также на финансовые операции с российскими компаниями и институтами.

Ряд политиков и СМИ на Украине и Западе обвиняют Россию в том, что она спровоцировала кризис с поставками зерновых с украинской территории. Москва обвинения отрицает, подчеркивая, что непосредственно не влияет на сложившуюся ситуацию. Сейчас ООН пытается наладить механизм вывоза запасов зерна, который послужил бы возможностью избежать продовольственного кризиса. Инициатива в том числе предполагает пакетное соглашение по вывозу украинского зерна параллельно с российским.