Пытавшийся сжечь челябинского дачника грабитель предстанет перед судом

Россиянин пойдет под суд за грабеж и попытку сжечь челябинского дачника вместе с его домом

Грабитель, который избил челябинского дачника и пытался сжечь его заживо, предстанет перед судом. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает KP.ru.

По данным издания, пьяный фигурант в одном из садовых товариществ Челябинска избил местного дачника до потери сознания в его собственном доме; вместе с агрессором был его товарищ, но в расправе он не принимал участия. После этого гости обчистили дом, а затем подожгли жилище изнутри. Жертва избиения пришла в себя, когда огонь охватил часть дома; мужчина смог не только выбраться на улицу, но и потушить пожар.

Основного фигуранта поймала полиция, под суд он отправится за три преступления: разбойное нападение, покушение на убийство с особой жестокостью, совершенное с целью скрыть другое преступление и уничтожение чужого имущества путем поджога.

Ранее в подмосковном Ступино полицейские задержали 36-летнего жителя Тверской области, подозреваемого в ограблении кредитной организации: предполагается, что он в медицинской маске и бейсболке ворвался в офис компании и, угрожая сотруднице расправой, потребовал отдать ему деньги.